Recibe Puerto Chiapas maíz y aceite de soya

Dos buques de gran calado, uno granelero y otro quimiquero, arribaron a Puerto Chiapas en los últimos días, para descargar 15 mil toneladas de maíz y dos mil 500 litros de aceite desgomado de soya.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), informó que el granelero “Mar de California”, de bandera mexicana, procedente del puerto de Topolobampo, Sinaloa, ingresó al muelle de usos múltiples.

Este trajo consigo el maíz, producto el cual “representa la segunda línea de negocio más importante para Puerto Chiapas de manera anual”.

Buque quimiquero

A su vez, procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, el buque quimiquero “Xena”, de bandera panameña, atracó en Puerto Chiapas para descargar aceite de soya desgomado para la planta Inelac, ubicada a unos kilómetros del recinto portuario.

Esta embarcación lleva como destino final el Puerto Golfito en Costa Rica, precisó la Asipona.

El buque atracó en el muelle de contenedores, en donde realizó la descarga.

“Esta operación forma parte de la nueva línea de negocios que se ha consolidado como una carga de arribo, fortaleciendo la actividad logística y diversificando los servicios portuarios”.

Se estableció que Inelac es una empresa trasnacional dedicada al procesamiento y comercialización de aceite comestible.