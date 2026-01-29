Recibe SSP capacitación en derechos humanos

Con el firme propósito de reforzar entre su personal los conceptos básicos relacionados con el género, desde la óptica de los derechos humanos y su repercusión en los derechos de las mujeres, así como en la contribución en la perpetuación de la desigualdad entre hombres y mujeres, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Unidad de Asuntos Internos en coordinación con el Área de Investigación Interna, recibió por parte de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género cursos-capacitación sobre derechos humanos e igualdad de género que se desarrolló del 19 al 23 de enero en el auditorio de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (Useps).

Temas impartidos

Durante esta jornada, se desarrollaron de manera puntual los siguientes temas impartidos por el jefe del departamento de formación en Derechos Humanos e Igualdad de Género, David Vázquez Hernández y la capacitadora, Griselda Domínguez Pérez; ¿De qué hablamos cuando hablamos de género?, violencia hacia la mujeres, protocolo para la prevención, primeros auxilios psicológicos y ¿qué son los derechos humanos y mecanismos de protección?

Servicio de calidad

En seguimiento puntual a las políticas públicas del Ejecutivo estatal, la SSP trabaja de manera constante en la construcción de mecanismos para profesionalizar a su personal que permita brindar un servicio de calidad en pleno apego a los derechos humanos y a la igualdad de género.

En esta Nueva ERA, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, refrenda su compromiso con la ciudadanía para seguir fortaleciendo a la institución, como una dependencia profesional, cercana con enfoque humanista.