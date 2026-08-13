Recibe Unach Acreditación Institucional de los CIEES

Como colofón de los esfuerzos realizados en el proceso de evaluación con fines de Acreditación de la Gestión Institucional, la Universidad Autónoma de Chiapas recibió la Acreditación Institucional por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), durante una ceremonia celebrada en el auditorio “Los Constituyentes”.

En su mensaje, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que esta acreditación constituye la primera expresión de una transformación institucional, al demostrar que la Unach es una institución capaz de evaluarse integralmente, asumir compromisos de mejora y contribuir a la transformación de Chiapas.

En presencia del enlace de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, el rector destacó que la acreditación no representa únicamente el cumplimiento de una meta, sino el punto de partida para observar todo aquello que la institución puede alcanzar.

Acompañado por la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, Chacón Rojas aseveró que esta acreditación también constituye un mensaje de la Universidad al pueblo de Chiapas: “Les estamos cumpliendo. La Unach está trabajando y, con esta acreditación, se pone en mejores condiciones para asumir con mayor responsabilidad el rol que le corresponde en el desarrollo de nuestro estado”.

Programas de calidad

Al hacer entrega de la distinción a la comunidad universitaria, el coordinador general de los CIEES, Miguel Ángel Tamayo Taype, destacó que este logro posiciona a la Unach como una de las pocas instituciones de educación superior que cuentan con el 100 por ciento de sus programas evaluables reconocidos por su calidad.

Ante la vocal ejecutiva del Comité de Evaluación Institucional de los CIEES, Rocío Llarena de Thierry, afirmó que, sumado a la Acreditación Institucional ahora obtenida, este resultado convierte a la Unach en la única institución de educación superior del sureste del país en alcanzar esta meta.

En representación del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, destacó que este reconocimiento demuestra que Chiapas, sus mujeres, hombres jóvenes están transformando todos los días el futuro del estado con trabajo y dignidad, y subrayó que, unidos, los chiapanecos están construyendo referentes de calidad, al tiempo que la Benemérita Unach se mantiene como un estandarte de orgullo para la entidad.