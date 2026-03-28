Recibe Unicach escrituras para su nueva sede

La escritura pública de donación de un terreno de tres hectáreas en Berriozábal fue entregada a la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, por parte del donatario José Luis Orantes Pastrana, para consolidar lo que será la nueva sede de esta casa de estudios.

La rectora destacó que este trámite permitirá avanzar en la creación de nueva infraestructura educativa en beneficio de la comunidad universitaria y de la juventud chiapaneca, dando paso al crecimiento, expansión y fortalecimiento de la universidad.

“Esta donación representa mucho más que la incorporación de un predio al patrimonio universitario, al constituirse como un ejemplo de generosidad, visión de futuro y trabajo conjunto en favor de la educación superior en Chiapas”.

Con esto podrán avanzar en la consolidación del proyecto para la creación de la nueva sede Berriozábal, la cual contempla en una primera etapa el establecimiento de una extensión de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública, ampliando así la cobertura y presencia institucional.

Destacan respaldo

Destacó el respaldo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, por su compromiso con el fortalecimiento de la educación en Chiapas, y la colaboración del presidente municipal de Berriozábal, Jorge Acero Gómez, por su disposición para sumar esfuerzos en proyectos que acercan la universidad a la población.

López Jiménez reconoció y agradeció la aportación del donatario José Luis Orantes Pastrana, al señalar que este acto refleja un profundo amor a Chiapas, a Berriozábal, a las nuevas generaciones, además de contribuir de manera decidida al crecimiento y consolidación de la universidad pública y la educación superior.