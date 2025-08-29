Recibe voluntariado 30 toneladas de alimentos

Con el firme compromiso de fortalecer el tejido social y contribuir al bienestar tanto humano como animal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través del Voluntariado Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo que dirige la presidenta, Sobeida de Aparicio, en compañía del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, recibieron a cargo del Grupo Estratégico de Seguridad Empresarial México (Gesem) y del Grupo Procesa, una donación de 30 toneladas de alimento para perros y gatos en situación de calle, además de cuatro toneladas de atún para las personas de grupos vulnerables.

Generan alianzas

Durante su participación, el presidente del Gesem, Ulises Ramos López, destacó la importancia de generar alianzas entre el sector empresarial y el gobierno para impulsar acciones que tengan un verdadero impacto social. Subrayó que el Gesem, conformado por 62 empresas, mantiene su enfoque en la prevención del delito a través del fortalecimiento del entorno social.

Agradeció a la presidenta Sobeida de Aparicio por el liderazgo que ha realizado con el Voluntariado, afirmando que estarán trabajando de la mano con ella para futuras colaboraciones.

Además, entregaron a la presidenta un reconocimiento por el trabajo realizado en estos primeros meses de trabajo con las causas nobles.

En tanto, la presidenta Sobeida de Aparicio reconoció el valor de la solidaridad como una herramienta de transformación y agradeció la suma de esfuerzos que hacen posible la atención de diversas causas, como el cuidado animal y el apoyo a comunidades vulnerables. “Gracias a su apoyo podemos brindar alimento y bienestar tanto a nuestros compañeros de cuatro patas como a las personas que más lo necesitan”, afirmó.

El secretario de Seguridad del Pueblo reconoció el esfuerzo que realiza día a día la presidenta con el Voluntariado a favor de las mujeres, de los grupos vulnerables y de los que no tienen voz. Reiteró su respaldo a iniciativas que fortalecen la paz y la cohesión social. Resaltó que estas donaciones no solo representan una acción asistencial, sino una estrategia preventiva integral que busca reducir las condiciones de riesgo social.

Afirmó que cada donación estará destinada a quienes más lo necesitan, distribuyendo en albergues y lugares de asistencia, “Tengan la certeza que todo esto llegará a manos de quienes más lo necesitan”; asegurando que es para el pueblo chiapaneco, exhortando a que se sigan realizando este tipo de esfuerzos a favor de quienes menos tienen. “Demos un poco de lo que tenemos, demos un poco al que menos tiene”, concluyó.