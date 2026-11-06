Reciben a la delegación de Isla de Guadalupe

Tuxtla Gutiérrez recibió a una delegación de 14 integrantes del Club Friendship Force, procedentes de la Isla de Guadalupe, región francesa del Caribe, quienes permanecerán durante ocho días en la capital para conocer sus atractivos turísticos, naturales y culturales.

La recepción se realizó en el parque Joyyo Mayu, donde autoridades municipales dieron la bienvenida a los visitantes como parte de una iniciativa de intercambio cultural que busca acercar a personas de otros países a las tradiciones y riqueza de Chiapas.

Participación

Además, durante el encuentro participó el director del Buró Municipal de Turismo, Jorge Humberto Trujillo Rincón, quien encabezó la entrega de reconocimientos como Visitantes Distinguidos, además de artículos promocionales de la marca destino Tuxtla Gutiérrez.

En este ámbito, la estancia contempla recorridos por distintos sitios de interés de la capital y sus alrededores, con el propósito de que los integrantes de la delegación conozcan la oferta turística, los espacios naturales y las expresiones culturales que distinguen a la región.

Reforzamiento

De acuerdo con autoridades, este tipo de encuentros también representan una oportunidad para proyectar a Tuxtla Gutiérrez en el ámbito internacional, fortalecer los vínculos entre comunidades de distintos países y promover el intercambio de experiencias y costumbres.

Asimismo, permite mostrar la hospitalidad de los habitantes y posicionar a la capital chiapaneca como un destino con atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.