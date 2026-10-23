Reciben a profesionales de la medicina veterinaria

Con una concurrida asistencia de más de 400 congresistas, se dio inicio formal a las actividades de la 16.ª Convención del Sur Sureste, organizada por el Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies y Animales Exóticos del Estado de Chiapas (Comevepech).

El acto inaugural estuvo encabezado por la presidenta de la organización, Elizabeth Bonifaz González, quien destacó la importancia de mantener a la gremial médica a la vanguardia en conocimientos, procedimientos y avances científicos en beneficio de la salud animal.

Durante tres días intensivos, veterinarios de diversos puntos de la región participan en un robusto programa académico que incluye conferencias especializadas, impartidas por expertos en medicina de pequeñas especies y fauna exótica.

Además de talleres prácticos, orientados al perfeccionamiento de tazas técnicas y diagnósticos clínicos; muestra comercial con la presentación de nuevos productos, insumos y tecnología de última generación para clínicas y hospitales veterinarios.

Impulso al turismo y la economía

A través del programa Apoyo en Sitio, el Buró Municipal de Turismo sumó esfuerzos para brindar una cálida bienvenida a los congresistas, instalando un módulo de información turística y distribuyendo kits promocionales con lo mejor de la oferta local.

Como parte del protocolo y la hospitalidad tuxtleca, se otorgaron reconocimientos a visitantes distinguidos y se amenizó la jornada con la tradicional presentación de la Marimba Municipal, llenando el ambiente de identidad y cultura chiapaneca.