Reciben ANP Distintivo de Turismo Comunitario

Diversos colectivos ciudadanos de Chiapas fueron reconocidos por los gobiernos federal y estatal por las buenas prácticas en productos y servicios con un enfoque de sostenibilidad y mejora continua que ofrecen al interior de Áreas Naturales Protegidas.

Así, con el objetivo de incentivar y fomentar un modelo de desarrollo sostenible y generar bienestar en las regiones guardianas de la naturaleza, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) participó, en coordinación con las secretarías de Turismo de los gobiernos federal y del estado de Chiapas, en la entrega de 20 Distintivos de Turismo Comunitario (TC) a centros turísticos de la entidad, algunos de ellos ubicados en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Reconocidos

Entre los galardonados en ANP destacan el Centro Ecoturístico Arco del Tiempo (en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote), así como los centros ecoturísticos Pichik’ Temazcal Ya’ax Pepen y Topche (ambos en la Reserva de la Biosfera Montes Azules).

El Distintivo TC reconoce y certifica a personas, colectivos, organizaciones y comunidades que ofrecen productos y servicios con un enfoque de sostenibilidad y mejora continua.

Estas acciones de distinción forman parte de la Política Nacional de Turismo Comunitario, impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Se alinean al Plan México, un modelo que busca que las comunidades receptoras, sobre todo las rurales y los pueblos originarios, gestionen y operen sus propias actividades, convirtiendo al turismo en una herramienta para la prosperidad compartida y la conservación humanista del patrimonio natural y cultural.

El Distintivo TC reconoce a quienes han decidido mejorar sus servicios y ordenar sus procesos; es un galardón de distinción para las comunidades que no solo ofrecen una experiencia turística única, sino que protegen activamente el patrimonio natural de México.

Los galardones fueron otorgados a proyectos enfocados en actividades de aventura o naturaleza, hospedaje y talleres comunitarios, fortaleciendo una oferta turística basada en experiencias que integran la naturaleza, la gastronomía, las tradiciones y los saberes ancestrales del estado.

Finalmente, se anunció que Chiapas será la sede oficial del Adventure Elevate Latinoamérica 2027, uno de los encuentros de turismo de aventura y sostenible más importantes a nivel internacional.