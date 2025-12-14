Reciben antorchas en Chalchihuitán

Con motivo de la Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Pablo Chalchihuitan, recibieron a las siete antorchas de diferentes comunidades de la parroquia.

Los peregrinos caminaron a la entrada principal del pueblo conocida como “La entrada del Señor Obispo” hacia el lugar donde celebraron la Eucaristía de la vida cristiana.

Llenos de alegría, con música, flores, la presencia de los creyentes, porras, cantos y plegarias a la reina del cielo, dieron inicio con el rito tradicional del Riox y el incienso de las Ac’ Pom (incensadoras), las antorchas en caravana detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Testimonio

Como pueblo católico dieron testimonio de unidad parroquial, de un servicio de amor, ante una realidad que los absorbe, donde el proyecto de Dios sea una conquista cotidiana. “Que Cristo reine en nuestros pueblos para que la paz sea posible”, dijeron.

Finalmente, agradecieron a las antorchas de Tzacucum, Chitik, San José Zapata, María Santísima Zapata, Bololchojón, Tojtic y Cabecera por esta carrera en la que trajeron la luz de la Paz con justicia y dignidad, como lo marca la tradición.