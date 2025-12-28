Reciben apoyo pescadores y acuacultores

Durante este 2025, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) benefició a 192 mil 141 pescadoras y pescadores, así como acuacultoras y acuacultores de pequeña y mediana escala, mediante el Componente Bienpesca, en todo el país.

En el caso de Chiapas, el número de beneficiarios del programa Pesca para el Bienestar supera los 10 mil. En 2021, este subsidio llegaba apenas a ocho mil 21 pescadores, registrándose un aumento en los últimos años para este sector.

Este componente forma parte del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, cuyo objetivo es contribuir a la soberanía alimentaria a través de un apoyo económico anual y del impulso de acciones de capacitación en los sectores pesquero y acuícola.

Inversión

El Gobierno Federal invirtió mil 441 millones 57 mil 500 pesos para otorgar siete mil 500 pesos de manera directa, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, a cada beneficiaria y beneficiario.

De esta forma, Bienpesca benefició a 44 mil 387 mujeres y 147 mil 754 hombres. Del total, 49 mil 390 personas pertenecen a pueblos indígenas y afromexicanos. Esta cobertura representa la atención de 60 % de las y los productores del país.

Además, la Conapesca llevó a cabo 15 talleres especializados en Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) y de Peces (DEP), con la asistencia de 353 fabricantes de redes y tripulantes de embarcaciones camaroneras en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Compromiso

Estos talleres aseguraron que la pesca de altamar cumpla con las normas nacionales e internacionales.

La Conapesca refrendó su compromiso de impulsar a las y los productores de pequeña y mediana escala, cuya actividad es esencial para la seguridad económica de sus comunidades y para la soberanía alimentaria del país.