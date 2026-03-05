Reciben autoridades mono en resguardo

Un mono fue entregado a autoridades ambientalistas la mañana del miércoles, en una de las colonias pertenecientes al municipio de Cintalapa, según refieren, lo resguardaban para ser entregado al área correspondiente del sector gubernamental.

Fue así que Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), arribó hasta la colonia Vista Hermosa para hacer la recepción de un ejemplar de mono.

Salud

En ese sentido, en coordinación con autoridades municipales y del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), realizaron los protocolos debidos para saber si el ejemplar se encontrara en óptimo estado de salud o en caso contrario, suministrar los medicamentos necesarios para iniciar el control del mismo.

Finalmente, en compañía de expertos, el mono fue trasladado con el manejo adecuado hacia las instalaciones de dicha corporación, donde posiblemente sea recepcionado en el ZooMAT en Tuxtla Gutiérrez, así también, las autoridades exhortaron a la comunidad a no retirar a las especies de su habitad natural, solo en caso que necesiten ayuda, contactar a los especialistas.