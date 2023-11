Al celebrar ayer viernes 40 años de su fundación, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dio a conocer un video en el que se observan decenas de bicicletas enviadas a comunidades indígenas.

La primera vez en bicicleta

Con el fondo de la canción “With a Little Help from My Friends” (Con una pequeña ayuda de mis amigos) de John Lennon y Paul McCartney, en la versión de Joe Cocker, se observa como varias mujeres indígenas zapatistas aprenden a montar las bicicletas de diferentes modelos.

Al frente de algunos velocípedos se observa la leyenda: “Sistema de Educación Autónoma Zapatista”, y en otros, “Sistema de Salud Autónoma Zapatista”. El video titulado “Mientras tanto, en las montañas del sureste mexicano” corresponde a la onceava parte de una serie de textos difundidos por el EZLN en los días recientes, en los que informó acerca de la desaparición de sus Juntas de Buen Gobierno y de los municipios autónomos, así como del cierre al público de sus caracoles.

Antecedentes

El EZLN fue fundado el 17 de noviembre de 1983, en una comunidad ubicada en la Selva Lacandona, por Germán, Elisa, Javier, Jorge, Frank y Rodolfo.