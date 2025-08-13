Reciben constancias de alfabetización y becas

Desde la Escuela Preparatoria “Florinda Lazos León”, la Secretaría de Educación de Chiapas entregó más de mil 100 becas “Rosario Castellanos” y constancias de alfabetización en Chiapa de Corzo, como parte del programa de alfabetización Chiapas Puede, iniciativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que busca erradicar el analfabetismo en el estado.

El titular de la institución, Roger Adrián Mandujano Ayala, agradeció el esfuerzo de las personas que decidieron creer en el programa y abrir su conciencia. Resaltó la valía de dicha beca, pues busca impulsar a las y los pupilos a inscribirse al programa para que aprendan a leer y escribir y al mismo tiempo tengan un ingreso para continuar con el proceso de enseñanza, entendiendo que estas personas deben de llevar un sustento económico a su hogar.

“Empezamos una nueva conciencia. Sigan adelante, sigan aprendiendo. Hoy tenemos una lucha contra la indiferencia. Hacemos el llamado a todas las personas a que se sumen a esta tarea. Todos estamos convocados a esta lucha que nos encomienda el gobernador Eduardo Ramírez”, expresó.

Apoyos

Por su parte, Rosauro José José, beneficiario de la beca, expresó su agradecimiento por el esfuerzo interinstitucional y por hacer que cientos de personas aprendan a leer y escribir, ya que así pueden salir adelante.

En el evento estuvieron presentes: Sergio David Molina Gómez, director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja); Límbano Domínguez Román, presidente municipal de Chiapa de Corzo; René Velázquez Santiago, director del Instituto de Evaluación y Promoción Docente de Chiapas; Aida Guadalupe Jiménez Sesma, coordinadora Centro-Frailesca del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach); Jorge Humberto Molina Gómez, coordinador de Asesores de la Secretaría General de Gobierno y Mediación; y Jesús Trinidad Hernández Cruz, director de la Escuela Preparatoria Florinda Lazos León.

El evento de la entrega de la beca “Rosario Castellanos“ se presenta en el marco de colaboración entre el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y el Icheja.