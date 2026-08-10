Reciben cuatro revistas reconocimiento nacional

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) fortalece su presencia en el ámbito nacional de la divulgación científica y humanística, luego de que cuatro revistas universitarias obtuvieran el reconocimiento como Revistas Nacionales de Acceso Abierto 2026, en el marco del Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (SNPCyH).

De acuerdo con los resultados de la convocatoria, fueron reconocidas las publicaciones: EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible y Miscelánea Filosófica. Revista Electrónica, adscrita a la Facultad de Humanidades, Campus VI.

También alcanzaron el citado aval nacional las ediciones de: HorizonTes Territoriales, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III y Revista Espacio I+D, Innovación más desarrollo, adscrita a la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria.

Importancia

Este resultado representa un reconocimiento al trabajo académico, científico y editorial que realizan docentes, investigadores, cuerpos académicos, autores, dictaminadores y equipos editoriales de la Universidad, quienes contribuyen a generar y difundir conocimiento con estándares de calidad y bajo principios de acceso abierto.

La incorporación de estas cuatro publicaciones al reconocimiento nacional fortalece la visibilidad de la producción científica y humanística de la Unach y amplía las posibilidades de que investigaciones y aportaciones académicas generadas en Chiapas sean consultadas por estudiantes, investigadores y sociedad en general.

Con este logro, la Universidad Autónoma de Chiapas refrenda su compromiso con la investigación, la divulgación científica, las humanidades y el acceso abierto al conocimiento, consolidando espacios editoriales que contribuyen al desarrollo académico y social del estado y el país.