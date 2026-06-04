Reciben dictamen preliminar favorable de evaluación

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) recibió un dictamen preliminar favorable por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), resultado de un riguroso proceso de evaluación documental y de la visita de pares académicos externos.

Con este resultado, la Unach se encamina a obtener, por primera vez en sus 51 años de historia, la Acreditación Institucional de los CIEES, uno de los más importantes reconocimientos a la calidad de la gestión universitaria en México.

Resultados

Durante la reunión realizada en la Ciudad de México, el coordinador General de los CIEES, Miguel Ángel Tamayo Taype, dio a conocer este resultado al rector Oswaldo Chacón Rojas, quien destacó el esfuerzo y compromiso de estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo que participaron en este proceso, así como la confianza que madres y padres de familia depositan en la Universidad para la formación profesional de sus hijas e hijos.

Este reconocimiento avala la calidad y solidez de los procesos académicos y administrativos de la institución, así como su compromiso permanente con la transparencia, la mejora continua y la excelencia educativa.

Proyección internacional

Asimismo, este logro fortalecerá la proyección internacional de la Unach, al permitirle acceder a los beneficios derivados del reconocimiento internacional que los CIEES mantienen ante el Council for Higher Education Accreditation (CHEA), ampliando sus oportunidades de colaboración académica, vinculación estratégica y participación en redes globales de educación superior.

Como parte de este proceso, la entrega oficial del dictamen final está prevista para el próximo mes de agosto, durante una ceremonia presencial que se realizará en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.

Plan de Mejora Institucional

Dicho dictamen estará acompañado del Informe de Evaluación Institucional, documento que contendrá las fortalezas identificadas y las áreas de oportunidad susceptibles de mejora, cuyos resultados servirán de base para la elaboración e implementación del Plan de Mejora Institucional que orientará las acciones estratégicas de la Universidad en los próximos años.

Con este avance histórico, la Unach consolida su liderazgo académico en México y reafirma su compromiso con una educación superior de calidad, pertinente e innovadora, con visión nacional e internacional.