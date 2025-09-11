﻿﻿
Reciben dispositivos clave para alfabetizar

Septiembre 11 del 2025

En el marco de la estrategia interinstitucional para consolidar el Programa de Alfabetización Chiapas Puede, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Educación y la Secretaría del Humanismo realizaron la entrega de 200 dispositivos móviles Alfacel a estudiantes de educación media y superior, en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), en el municipio de Oxchuc.

Herramienta esencial

Los equipos representan una herramienta esencial de trabajo para las y los alfabetizadores voluntarios, quienes los reciben como un beneficio directo e intransferible, sin necesidad de devolverlos al concluir su participación en el programa.

Durante el acto, el rector de la Unich, Javier López Sánchez, destacó la visión humanista e intercultural del programa, así como la estrecha coordinación entre el secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, y el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, quienes consolidan esfuerzos para fortalecer la transformación educativa en Chiapas.

La entrega de equipos benefició a estudiantes del Cecyte, Cobach, Unach y Unich, en el marco de la vinculación entre los programas Conecta Chiapas y Chiapas Puede, creando una sinergia interinstitucional que permite a las y los voluntarios del proyecto ALFA alfabetizar a personas jóvenes y adultas, contribuyendo de manera altruista al desarrollo de sus comunidades.

Agradecimiento

Por su parte, las y los estudiantes beneficiarios manifestaron su agradecimiento por esta oportunidad, señalando que ya han comenzado a transmitir el aprendizaje de la lectura y escritura a familiares y miembros de sus comunidades, lo cual fortalece su formación académica y genera un impacto positivo en el desarrollo social de sus localidades.

Con estas acciones, la Secretaría de Educación y la Secretaría del Humanismo refrendan el compromiso del Gobierno del Estado con el acceso equitativo y universal a la educación. El programa Chiapas Puede constituye un acto de justicia social y un paso firme hacia el bienestar, la igualdad y el progreso de los pueblos de Chiapas.

