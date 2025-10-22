Reciben egresados premio a la excelencia académica

Autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), encabezadas por el secretario académico, Florentino Pérez Pérez, entregaron el Premio a la Excelencia Académica Ceneval-EGEL Plus a egresados de la Unach, acto que se celebró en la sala audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Administración del Campus IV Tapachula.

Florentino Pérez Pérez, en representación del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, dijo que este premio se otorga a los sustentantes que alcanzan un desempeño sobresaliente o satisfactorio en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL Plus).

Por su parte, la secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Administración, del Campus IV, Gisela María Teresa Bravo Montes, dijo que este evento le da realce al mérito académico a quienes han cursado sus estudios profesionales en la institución.

Sobresalientes

Recibieron este reconocimiento los egresados del Campus IV, Lui Rubis Espinosa Espinosa de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, EGEL Medicina General; José Ángel López Pérez, de la Facultad de Negocios, EGEL Contaduría; María Rosa Coutiño Aguirre, de la Escuela de Humanidades, EGEL Pedagogía-Ciencias de la Educación.

De este evento participaron, el director general de Planeación de la Unach, Ignacio Macedo Castillejos; el director de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Campus IV, César Aguilar Meza; el director de la Facultad de Negocios, Gilibaldo Hernández Cruz y el director de la Escuela de Humanidades, Gabriel Aguilar García.