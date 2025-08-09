Reciben el sacramento de la confirmación

Más de 150 jóvenes, mujeres y hombres recibieron el sacramento de la confirmación en la Parroquia de San Agustín, en Teopisca.

Los jóvenes llegaron desde muy temprano a la celebración religiosa que se realizó a las 10:00 la mañana y lo hicieron acompañados de sus padrinos o madrinas y sus padres.

La homilía fue presidida por el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, quien estuvo acompañado por el sacerdote Fernando Cruz Jiménez, párroco de la iglesia.

Abarrotan el edificio

El edificio religioso fue insuficiente para dar cabida a los feligreses que con atención y devoción participaron y fueron testigos de la ceremonia religiosa y de las palabras que dirigió el obispo para cumplir con los diferentes ritos del sacramento de la confirmación.