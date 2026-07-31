Reciben en Villaflores a Eduardo Nájera

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, recibió al exbasquetbolista mexicano de la NBA, Eduardo Nájera, quien compartió con niñas, niños, jóvenes y padres de familia su historia de vida, los retos que enfrentó y la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la educación para alcanzar sus metas.

Acompañada por Bárbara Altúzar Galindo, directora del Instituto del Deporte (Indeporte), la alcaldesa destacó que este tipo de actividades fortalecen las acciones de prevención de la violencia y los delitos mediante el deporte, la sana convivencia y la promoción de valores, motivando a las nuevas generaciones a creer en sus capacidades y construir un mejor futuro.

Inspiración

La gira “Los Primeros” en Chiapas, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, busca inspirar a la niñez y juventud a desarrollar su talento a través de la disciplina, el trabajo en equipo y la práctica deportiva, fortaleciendo una cultura de paz y bienestar.