Reciben equipo para fortalecer investigación

El Centro de Investigaciones Costeras (Ceico) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), cuenta ahora con nuevo equipamiento náutico para fortalecer las prácticas de campo e investigación que desarrollan docentes y estudiantes en el litoral chiapaneco, así como la conservación de manglares.

Entrega

Recientemente recibieron una lancha con capacidad para 20 personas y seis kayaks. La rectora de la universidad, Fanny López Jiménez, anunció que este año se iniciará la construcción de una alberca semi olímpica que permitirá fortalecer las habilidades de natación y buceo del estudiantado.

La sede Tonalá, donde se ubica este centro, cumplió 16 años de creación, por lo que recibieron el reconocimiento de la rectora durante su última visita en el marco del inicio del ciclo escolar. En esta sede, adscrita al Instituto de Ciencias Biológicas, se imparte actualmente las licenciaturas en Biología Marina y Manejo de Recursos Hídricos.

Convocatoria

Francisco Javier Toledo Solís, coordinador de la licenciatura en Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas, comentó que convocó a los jóvenes a conocer más sobre las carreras que se imparten, ya que hace falta más profesionales locales que conozcan las condiciones de los terrenos y cuencas.

Una problemática que pueden atender los profesionales egresados de estas carreras es el azolvamiento de los ríos, una condición que se ha presentado en la entidad por diversos factores, principalmente por el arrastre de material de sedimento a causa de la deforestación.

Por otra parte, la licenciatura en Desarrollo Humano en el contexto del 15 aniversario de su fundación, se preparan en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales una serie de actividades académicas y deportivas, del 26 al 29 de agosto, como la vinculación de experiencias con egresados, estudiantes y docentes fundadores.