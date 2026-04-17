Reciben ERA y Zoé a 371 médicos especialistas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, dieron la bienvenida a 371 médicos especialistas que se incorporan a laborar en hospitales de la institución en zonas urbanas y rurales, quienes fueron contratados en la jornada de reclutamiento 2026 para fortalecer la atención médica de alta especialidad en el estado.

En el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) el mandatario estatal y el titular del Seguro Social realizaron la entrega simbólica de 10 nombramientos a médicas y médicos especialistas, en reconocimiento a su decisión de laborar en esta entidad para favorecer la salud de las y los chiapanecos con atención oportuna y trato digno.

Fortalecen servicios de salud

En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar convocó a las médicas y los médicos especialistas provenientes de Chiapas y de distintos estados del país a ejercer su labor con profesionalismo, sensibilidad, empatía y, sobre todo, con un alto sentido humanista. Señaló que esta responsabilidad será clave para fortalecer los servicios de salud y contribuir al buen vivir y a la prosperidad de las comunidades chiapanecas.

Asimismo, reconoció el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el compromiso social del director general del IMSS, Zoé Robledo, a quien describió como un servidor del pueblo con profundo amor por Chiapas y por México. Precisó que el gobierno estatal permanecerá atento para garantizar la seguridad y brindar las condiciones necesarias, a fin de que el personal médico desempeñe sus funciones con plenitud y en un entorno adecuado.

Por su parte, Zoé Robledo destacó el impulso para crecer en el número de becas para la formación de especialistas, que pasó de cinco mil 800 en 2019 a nueve mil 813 en el presente año, “entraron como residentes al R1 con el presidente López Obrador y egresaron para sumarse al Seguro Social en los tiempos de Claudia Sheinbaum Pardo, son parte de una nueva generación de que debe significar algo distinto para los servicios de salud”.

Detalló que de los médicos que se incorporan al Instituto en Chiapas, 194 son mujeres y 177 hombres que se suman a un IMSS que está en crecimiento, así como al sector salud en plena transformación digital y que se prepara para los retos futuros de la Inteligencia Artificial (IA) y el uso de las plataformas.

Dijo que este personal médico llega con base definitiva al Seguro Social y que son 36 diferentes especialidades que fortalecerán al Instituto, “en especial reconocer a 140 que van a alguno de los 10 hospitales de Coplamar, este histórico programa que ahora ya es parte del Seguro Social y que empieza a recibir a sus primeros especialistas contratados en Mapastepec, Ocosingo, Bochil, Coita, San Cristóbal de Las Casas, Carranza, Benemérito de Las Américas y Guadalupe Tepeyac; muchas gracias por esta vocación”.

Nuevas unidades médicas

El titular del Seguro Social afirmó que el fortalecimiento del sistema público de salud responde a una convicción renovada por lo público y a las lecciones que dejó la pandemia, lo que se tradujo en un crecimiento histórico de la infraestructura hospitalaria del IMSS en Chiapas, con la apertura y consolidación de nuevas unidades médicas que ampliaron la capacidad resolutiva del estado, y en los últimos años se sumaron cientos de camas hospitalarias, equipamiento de alta tecnología y servicios de especialidad.

“Es decir, de 1943 al 82, en 40 años el IMSS en Chiapas creció en 130 camas; del 83 al 2018 en ninguna en seis sexenios; y en los últimos seis años, primer y segundo piso de la cuarta transformación, 336 camas de hospital para el IMSS en Chiapas”, indicó Zoé Robledo.

A su vez, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, reconoció la decisión de más de 300 médicos especialistas quienes, tras concluir su formación, eligieron “una causa justa y noble” al incorporarse al IMSS Chiapas y al sector público.

Recalcó que esta determinación permite avanzar hacia uno de los objetivos centrales del gobierno de México: llevar la salud a todos los rincones del país. “Una salud justa, una salud en la cual los resultados no dependan de nuestro nivel de ingreso, de dónde nacimos o cómo nacimos, no se puede llevar a cabo sin ustedes”.

En tanto, el titular de la Representación del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, destacó la transformación en salud con la rehabilitación de los hospitales 5 de Mayo, Huixtla y Tonalá del Instituto a los que se les dio un nuevo rostro y mejores condiciones de operación, así como la construcción y puesta en marcha del hospital XIV de septiembre, la obra más importante en la historia del Seguro Social en Chiapas.

El Seguro Social se traduce en confianza

Afirmó que las mejores condiciones de vida en Chiapas y laborales en el Seguro Social se traducen en la confianza para la llegada de nuevos expertos; “en el reciente proceso de contratación hace apenas unas semanas, 371 médicos y médicas decidieron venir a esta tierra, cifra nunca antes imaginada y de ellos 140 estarán en hospitales rurales”.

La doctora Lluvia Dayanni Medina García, médica especialista en Cirugía General, es originaria de Oaxaca, realizó su residencia en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 Nueva Frontera en Tapachula y decidió aceptar la oportunidad de laborar en el IMSS Chiapas; “vengo con la firme intención de aportar mis conocimientos, pero también de aprender de las derechohabientes, de escuchar sus necesidades y de brindar atención con respeto, empatía, calidad y sobre todo trato digno”.

En este sentido, el doctor Armando Pérez Gómez, especialista en Medicina Interna nacido en Simojovel, Chiapas, eligió el hospital Venustiano Carranza que antes pertenecía al programa IMSS-Coplamar y pasará a brindar atención en el régimen ordinario, dijo sentirse muy orgulloso de formar parte de la familia IMSS y de poder atender a la derechohabiencia hablante de la lengua tsotsil.