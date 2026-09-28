Reciben estudiantes becas para estancias científicas

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) fueron beneficiados con el Programa de Verano de Estancias Científicas, Tecnológicas y de Humanidades Nivel Medio Superior 2026, impulsado por la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech).

En representación del director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, el director de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, César Octavio Llaven Gallegos, informó que la participación de las y los estudiantes fortalece su formación académica y les permite acercarse a experiencias vinculadas con la investigación, la ciencia y la innovación.

Beneficios

Destacó que este tipo de programas favorecen el desarrollo de vocaciones científicas desde la educación media superior, al brindar a las juventudes oportunidades para ampliar sus conocimientos, fortalecer habilidades y conocer de cerca el trabajo que se realiza en espacios de investigación.

Llaven Gallegos señaló que la participación de estudiantes de distintos planteles refleja el interés del Colegio por promover una educación científica y tecnológica, que trascienda las aulas y genere nuevas oportunidades para el desarrollo académico de las juventudes chiapanecas.

Respaldo

Asimismo, reconoció el respaldo de Morales Ángeles para continuar impulsando la participación de las y los estudiantes en programas que fortalezcan su preparación y acerquen el conocimiento científico y tecnológico a las nuevas generaciones.

Finalmente, reconoció a la Aditech, encabezada por Jovani Salazar Ruiz, por la entrega de estas becas y por generar oportunidades que fortalecen la formación científica, tecnológica y humanística de las y los estudiantes del Cecytech.