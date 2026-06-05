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ChiapasTuxtla

Reciben estudiantes reconocimiento nacional

Junio 05 del 2026
La rectora Fanny López dijo que se debe reconocer los logros y motivar a todos los estudiantes. Cortesía
La rectora Fanny López dijo que se debe reconocer los logros y motivar a todos los estudiantes. Cortesía

Al obtener resultados sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), una de las evaluaciones académicas de mayor relevancia en el país, 40 egresadas y egresados de cinco programas educativos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), recibieron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL.

El Premio Ceneval se otorga a quienes demuestran un nivel excepcional de conocimientos y competencias profesionales en su área de formación, constituyéndose como un referente nacional de calidad académica y alto desempeño.

Así lo indicó la rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, al tiempo que felicitó a las y los galardonados por este logro, resultado de su dedicación, disciplina y compromiso con su formación profesional, así como del acompañamiento de docentes, coordinadores académicos y familias que contribuyen a su desarrollo integral.

Puntaje

Para ser acreedor a este reconocimiento, el sustentante debe obtener nivel sobresaliente (puntaje igual o mayor a mil 150) en todas y cada una de las áreas que conforman el examen EGEL Plus.

“Este reconocimiento confirma que la educación que ofrece la universidad responde a estándares de calidad y excelencia, formando profesionistas capaces de enfrentar con éxito los desafíos de su entorno y contribuir al desarrollo de Chiapas y de México”.

Las y los egresados corresponden al ciclo escolar julio-diciembre 2025, pertenecen a las licenciaturas en Cirujano Dentista, Psicología, Gastronomía, Nutriología y Biología, programas educativos comprometidos con la mejora continua y la formación de profesionistas altamente competitivos.

La rectora reiteró que con este resultado, la Unicach reafirma su compromiso con la excelencia académica, la evaluación de la calidad educativa y la formación de capital humano capaz de responder a las necesidades sociales, científicas y productivas.

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