Reciben policías certificación y uniformes

Elementos de la policía recibieron este lunes sus respectivos Certificados Únicos Policiales (CUP) y equipamiento para el mejor desempeño de sus actividades para brindar seguridad a la población.

En la ceremonia asistieron autoridades en sus tres órdenes de gobierno. En el acto, se informó que actualmente la corporación municipal cuenta con más del 50 por ciento de mujeres policías, un hecho histórico a nivel estatal que refleja el avance hacia una institución más incluyente y representativa.

José Alonso Llaven Villarreal, director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, destacó que el Certificado Único Policial es resultado de un proceso riguroso que incluye evaluaciones de control de confianza, formación inicial, capacitación y evaluación de competencias.

Inversión

“Representa la confianza y legitimidad para la corporación policial. Es una inversión en la seguridad del pueblo, porque garantiza que quienes integran la policía, cuentan con la preparación y confiabilidad necesarias para servir a la ciudadanía”.

En el mismo acto, Ricardo Pérez Pérez, delegado regional II Altos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dio a conocer que como parte del fortalecimiento institucional se entregó equipamiento correspondiente al ejercicio 2025, a 468 elementos que fueron dotados con playeras y pantalones tácticos, impermeables, gorras tipo béisbol, pares de botas, camisolas tácticas, chamarras, fornituras y 458 unidades de gas lacrimógeno, entre otros insumos.

El funcionario destacó que estos apoyos forman parte de la estrategia estatal para fortalecer a las corporaciones municipales y reiteró que en los próximos meses se estarán entregando nuevos apoyos para el ejercicio 2026.

Por su parte, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, destacó que la certificación representa mucho más que un documento administrativo, al reconocer el profesionalismo y la preparación de las y los elementos que han cumplido con los estándares de evaluación, capacitación y control de confianza establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.