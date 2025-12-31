Recibieron miles de productores, apoyos económicos

Más de dos millones de productoras y productores de pequeña y mediana escala, de maíz, frijol, arroz, café, caña de azúcar, cacao, nopal y miel en 2025, fueron beneficiados con el Programa Producción para el Bienestar, coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); 337 mil 293 correspondieron a Chiapas.

En municipios como Villaflores, Villa Corzo, Tila, Honduras de la Sierra, Bella Vista, Frontera Comalapa, La Concordia, Jiquipilas, Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Tonalá, Acacoyagua, Arriaga, Tapachula, Cacahoatán, Zinacantán, Ocosingo, entre muchos otros.

Este programa ha contribuido al fortalecimiento de la producción agroalimentaria y la soberanía alimentaria. Contó para este año con un presupuesto autorizado de 15 mil 420 millones de pesos (mdp) para el otorgamiento de apoyos económicos, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Fue creado para mejorar la producción de granos básicos como el maíz, frijol y arroz, y otros productos elegibles como el café, caña de azúcar, cacao, nopal y miel.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el 36 % del padrón fueron mujeres y 68 % se ubicaron en municipios con población indígena, para superar los parámetros mínimos establecidos en la normatividad y alineándose con la política de igualdad sustantiva.

En algunas entidades del país, la dependencia actualizó y corroboró el registro de las y los productores, lo que permitirá disponer de información de calidad que democratice el acceso a las oportunidades públicas y fortalezca la toma de decisiones en materia de política agroalimentaria.

Este 2025, Chiapas fue incluido en el Plan Nacional de Maíz, que representó un nuevo impulso a la conservación de la cultura alimentaria, pero también al desarrollo económico, pues este cultivo representa el 30.2 % del valor de la producción agrícola estatal.