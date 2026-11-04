Recibió defensor asesinado tres impactos de bala

El defensor de derechos humanos, Reynaldo Pérez Pérez, de 37 años, habría recibido tres impactos de bala durante el atentado que le arrebató la vida, así lo informó el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quien mencionó que ya hay dos detenidos por los hechos.

Durante un informe, el funcionario detalló que según la investigación, la causa de muerte de Reynaldo Pérez fue una hemorragia cerebral secundaria. Relató que el defensor llegó con su vehículo Tsuru color gris plata a un taller mecánico cerca de las tres de la tarde.

Sin más detalles

Cuestionado sobre la llamada que habría recibido momento antes en donde lo citaban en el lugar, el fiscal dijo que eso forma parte de la investigación; sin embargo, se limitó a dar más declaraciones sobre ese punto.

Pese a que el activista de derechos humanos contaba con un botón de pánico, Jorge Luis Llaven Abarca dijo que Reynaldo Pérez no habría tenido tiempo para accionarlo, sobre todo porque el atentado fue premeditado.

Hasta el momento han detenido a dos masculinos, quienes fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional. El fiscal aclaró que siguen recabando datos de prueba.

Organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, han señalado que la labor de Reynaldo Pérez “lo convirtió en una referencia para quienes enfrentan la violencia y el desarraigo”, advirtiendo que la investigación debe tomar en cuenta el contexto de violencia que persiste en la zona de los hechos.