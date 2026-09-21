Recibirá carretera nueve mil mdp más

En Octubre se prevé una inversión adicional de nueve mil millones de pesos otorgados por la federación para la carretera Palenque-Ocosingo, recursos que se suman a los ocho mil millones ya aprobados y en ejecución, informó la secretaria de Infraestructura del estado, Anakaren Gómez Zuarth.

Recordó que en la última visita que hizo la presidenta anunció que habría una inversión similar y precisó que recién les informaron que serán nueve mil millones de pesos, recursos que podrían empezar a ejercerse el próximo mes de octubre.

Estimó que con este recurso y un extra más que invertirá el estado se logrará la construcción hasta Ocosingo, “los 96 km que planteamos nosotros desde un inicio, ya estamos a punto de entrar en ejecución en la otra mitad que nos hace falta”, declaró Gómez Zuarth.

Respecto a la inversión total destinada a esta carretera, la secretaria señaló que el gobierno del estado ha invertido cuatro mil 500 millones de pesos, más ocho mil millones de la federación, lo que suma 12 mil 500 millones de pesos en ejecución actualmente, y se prevén 13 mil 700 millones más.

Sobre la participación de empresas chiapanecas en la obra, la funcionaria calificó como buena la respuesta que se ha tenido, al grado de que la federación, en las licitaciones del segundo tramo, también contrató a estas empresas chiapanecas que ya habían trabajado.

“Para nosotros es una satisfacción muy grande poder seguir impulsando a las empresas chiapanecas para que toda la derrama económica se pueda quedar aquí en el estado”, expresó.