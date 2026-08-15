Recibirá Chiapas Campamento Nacional del partido Morena

La senadora Sasil de León anunció que Chiapas será sede del Cuarto Campamento de Formación Política del partido Morena, del 27 al 30 de agosto, por lo que invitó a las juventudes a participar en este trabajo en beneficio de México.

La legisladora federal explicó que este tipo de trabajos evidencian la vinculación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para construir el país y transformar el estado, mediante la revolución pacífica de las conciencias.

Dijo que Chiapas, un estado grande por naturaleza, ya tiene rumbo definido y en él, la participación de las juventudes es prioritaria.

Podrán participar jóvenes de entre 18 y 29 años, el registro permanecerá abierto hasta el 17 de agosto y puede realizarse mediante la plataforma jovenes.morena.app.

Recordó que la formación de los jóvenes es una de las tareas que el partido considera prioritarias, por ello, llevarán experiencias de gobernadores, presidentes municipales, comunicadores y otros participantes vinculados con el movimiento.