Recibirá cronista medalla “Alonso Sordo Noriega”

Milton Tovilla Ozuna, cronista popular independiente y director fundador del proyecto “Recuerdos Sancristobalenses”, recibirá la medalla “Alonso Sordo Noriega 2025”, que otorga la Asociación Nacional de Locutores en la categoría Cobertura Especial en Radio.

La ceremonia de entrega del reconocimiento tendrá lugar el próximo miércoles 21 de enero, a las 12:00 horas, en el auditorio “Jaime Torres Bodet” del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México (CDMX).

Milton Tovilla Ozuna, originario de San Cristóbal De Las Casas, inició su trayectoria dentro de los medios de comunicación en el año 2014. En 2015 creó la página de Facebook “Recuerdos Sancristobalenses”, encargada de la difusión y conservación de las tradiciones y cultura popular de los barrios y colonias de su ciudad natal.

Tovilla Ozuna es licenciado en Ciencias de la Comunicación y se ha desempeñado como investigador, locutor, escritor y docente de Nivel Básico y Medio Superior.

Recientemente, el Club Rotario de San Cristóbal de Las Casas le entregó el Premio a la Juventud “Javier Ruiz Bonifaz”. Reconocimiento que ha sido recibido por destacados jóvenes del Valle de Jovel que han puesto en alto el nombre del pueblo mágico.