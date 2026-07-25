Recibirán proyectos por los 500 años

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, a través del Comité de Festejos de los 500 años, convocó a ciudadanía y organizaciones para presentar propuestas de proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo integral de la ciudad en el marco de sus cinco siglos de fundación.

Señalaron que los proyectos deberán ir en conformidad con los cinco ejes temáticos rectores del plan maestro de conmemoración “Encuentro internacional de culturas 500 años”, los cuales son el arte y la multiculturalidad, el turismo y desarrollo, la educación y la ciencia, el desarrollo urbano y medio ambiente, y la integración y el desarrollo comunitario.

Según la convocatoria, los proyectos deberán presentarse en un documento de hasta cinco cuartillas, con nombre y eje temático, así como la organización o persona responsable, junto a los objetivos del proyecto.

Inscripción

La inscripción será del 26 al 27 de agosto y las modalidades de los proyectos serán los ciudadanos autogestivos, los de colaboración con el ayuntamiento y susceptibles de gestión ante instancias estatales, federales o internacionales.

Propuestas

Las propuestas registradas que cumplan con los requisitos establecidos serán programadas para su presentación en los foros ciudadanos que tendrán lugar en las salas del Museo de San Cristóbal (Musac) el viernes 4 de septiembre.

Señalan que las propuestas seleccionadas conservarán la autoría de sus titulares y serán integradas al Plan Maestro de Conmemoración, el cual será presentado ante autoridades estatales para su aprobación y respaldo. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 15 de enero de 2027.