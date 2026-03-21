Recientes lluvias, un blindaje natural contra incendios

Los constantes incendios de pastizales en la Costa de Chiapas que preocupaban a autoridades ambientales, ecologistas y campesinos mantendrán una tregua ante el blindaje natural que representan las fuertes lluvias que se han presentado en la zona, lo que beneficia también a la naturaleza y la agricultura, toda vez que antes de las precipitaciones se tenía un promedio de tres a cinco incendios de magnitudes regulares.

La temporada de estiaje y la acumulación de material combustible en las zonas de pastizales era una constante amenaza, por ello se espera que con la presencia de estas precipitaciones los conatos de incendios y los mismos incendios dejen de ser un riesgo.

Las lluvias registradas en los últimos días a causa del frente frío número 41 en la región del Soconusco han dado un respiro a las autoridades de Protección Civil, quienes luchaban contra los incendios de pastizales que azotaban la zona, en entrevista el delegado de Protección Civil en el Soconusco, Joaquín Ernesto Montes Molina, informó que este es un alivio significativo ante este tipo de situaciones que se viven en temporada de estiaje.

Dijo que la región había registrado un promedio de tres a cinco incendios por día en Tapachula y dos en Suchiate, pero gracias a las lluvias, estos números han disminuido; sin embargo, no bajan la guardia ante los siniestros.

Causas

Señaló que la mayoría de los incendios son provocados por las personas, por lo que mantendrán la vigilancia correspondiente a pesar de que la tierra ya presenta humedad, a fin de evitar que se generen afectaciones considerables o se ponga en riesgo a vidas humanas.

“Los incendios de pastizales van a disminuir un poco esta semana, porque tenemos el frente frío número 41 el cual nos está dejando lluvia en varios municipios de la región, esperemos que esta condición continúe hasta el sábado”, abundó.

El funcionario estatal puntualizó que se espera que las precipitaciones por el paso del frente frío número 41 se extiendan hasta el fin de semana, lo que vendrá a apagar los puntos de calor que eran un foco rojo a incendios en el Soconusco.