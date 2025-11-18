Recintos de la Feria Chiapas al 90 % de avance

El Patronato de la Feria Chiapas 2025 confirmó que las obras en el Foro Chiapas y el Palenque, ahora llamado “Centro de Espectáculos”, presentan un 90 % de avance, y mantienen la expectativa de estar terminados a tiempo para la inauguración programada el 28 de noviembre.

Durante un recorrido por las instalaciones entre autoridades de gobierno y del patronato se expresó la confianza de cumplir con el cronograma establecido. “Estamos considerando que tienen que estar listos para la fecha de inicio de la feria”, afirmó el patronato, con el objetivo de recibir debidamente a todos los visitantes.

En cuanto a la capacidad de los recintos, se confirmó que el Foro Chiapas tendrá un aforo para 14 mil personas, mientras que el Centro de Espectáculos, anteriormente el Palenque, podrá albergar a seis mil 600 asistentes.

Los eventos realizados en el Foro serán totalmente gratuitos con previo registro, en este espacio se presentarán artistas como Julión Álvarez, El Tri, Gloria Trevi y Piso 21, entre otros.

Mientras que en el Centro de Espectáculos estarán estrellas como Miguel Bosé, Alfredo Olivas, Grupo Firme, Edén Muñoz, Banda MS y otros artistas nacionales. Los eventos en este espacio tendrán un costo de acceso.