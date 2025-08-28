Reclaman colonos de la Central reparación de calles

Hombres y mujeres se manifestaron en contra de las constructoras que se encuentran trabajando en la rehabilitación del Tren Transístmico en la región Istmo Costa.

Los pobladores de la Central bloquearon el paso de los camiones que a diario están circulando por las calles de la comunidad.

De acuerdo a Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, manifestó que las calles están en pésimas condiciones y sus drenajes en riesgo de colapsar.

Hasta el momento llevan dos días de diálogo con la finalidad de que las empresas responsables reparen los daños de la comunidad y dejen las vías en óptimas condiciones.