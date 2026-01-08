Reclaman falta de combis por las noches

Habitantes de la ciudad de Tonalá dijeron que llegando las siete de la noche ya no hay colectivos que circulen sus respectivas rutas, por lo que se ven en la necesidad de tomar taxis para trasladarse a sus casas, situación que genera un grave daño a su economía.

Ante la falta del servicio, habitantes liderados por Santiago Escobar Medina dijeron que los colectivos en la ciudad de Tonalá dejan de laborar después de las siete de la noche, horario cuando aún hay gran cantidad de usuarios que necesitan el servicio para retornar a sus hogares luego de una jornada laboral o escolar.

Por tal motivo pide a los dueños de las combis que incrementen los cierres laborales, de preferencia hasta las nueve de la noche porque muchísima gente necesita el servicio.

Los usuarios esperan que los dueños de las combis acepten está petición de incrementar dos horas más de trabajo con el propósito de que todos los habitantes tengan esa opción para llegar a sus casas y su economía no se vea afectada con el constante uso de taxis.