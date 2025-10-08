Reclaman falta de pagos a 3 mil maestros

Maestros de la Sección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), denunciaron que hay inconformidad en unos de tres mil maestros en Chiapas ante falta de pago, lo que les ha causado graves problemas económicos.

El coordinador de la Caja de Ahorro en la Región Costa Grande de Chiapas, Ervin Herrera Estudillo, afirmó que los maestros fueron sancionados con la retención de sus salarios en la quincena pasada, aún cuando esta medida representa un atropello a sus derechos laborales.

Dijo que la directora de Administración de Personal de la Subsecretaría de Educación Federalizada, Ana Beatriz Villareal, impuso la sanción debido a que los trabajadores no acudieron a regularizar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En ese sentido, expresó su inconformidad con la medida, argumentando que la notificación fue enviada solo dos días antes de la quincena, lo que les impidió cumplir con la exigencia, ya que el trámite ante el SAT no se realiza de la noche a la mañana.

“La sanción es injusta y viola los derechos laborales y garantías individuales de los compañeros maestros, por ello, la organización exige que se devuelvan los salarios retenidos y que se revise la situación para evitar que se repitan este tipo de atropellos”, abundó.