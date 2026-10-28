Reclaman investigación y justicia para Rodolfo

Habitantes de la colonia Benito Juárez de San Fernando se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir la libertad de Rodolfo “N”, detenido en días pasados por elementos de la FGR acusado presuntamente del delito de “huachicol”.

Sus familiares apuntan a un probable robo y suplantación de identidad, pues el acusado se ha dedicado toda su vida al oficio de la balconería.

Marta Claudia Hernández Gutiérrez, esposa del detenido, relató que Rodolfo “N” fue aprehendido el pasado 14 de octubre mientras realizaba trabajos de herrería en la iglesia a la que asisten.

Expuso que días antes unas personas llegaron a buscarlo supuestamente para ofrecerle un trabajo y días después se lo llevaron en un vehículo, para luego ser trasladado a la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez y posteriormente a Coatzacoalcos, Veracruz.

“Dicen que mi esposo tiene una empresa que se hace llamar Petronúcleo, pero nada que ver con la persona que dice la orden de aprehensión; nosotros pensamos que es un robo de identidad”, declaró.

Agregó que Rodolfo solo cuenta con secundaria terminada y nunca ha manejado cuentas bancarias ni tarjetas.

La afectada señaló que su esposo se encuentra recluido en el penal de Coatzacoalcos, vinculado a proceso por delincuencia organizada y adquisición de combustible, con una próxima audiencia programada para el 20 de enero de 2027.

Asimismo, indicó que cuenta con un abogado de oficio debido a la situación económica de la familia, “nunca pensamos estar en una situación así, desconocemos totalmente de estos casos”.

Finalmente, la familia hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que se investigue el presunto robo de identidad y se esclarezca la situación jurídica de Rodolfo “N”, quien además padece de diabetes y temen que su condición de salud empeore.