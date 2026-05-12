Reclaman pagos al Cobach por servicios

La empresaria Rosario Moreno realizó una cobranza pública en Tuxtla Gutiérrez, para exigir que el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) liquide una deuda pendiente por más de 9 mil pesos, vinculados con servicios que se presentaron en hotelería y alimentos.

“No es nada personal, no es nada en contra de nadie. Es solamente solicitar el pago de estos servicios a la Dirección General”, enfatizó.

Como empresaria, pidió que sus facturas sean cubiertas, pues se trata de un servicio que se brindó en la administración pasada.

La cobranza, dijo, no es un tema personal ni tampoco pleito, al contrario, pidió el apoyo para que los adeudos sean cubiertos por una institución que “es noble”.

Si hay comprobantes

Con el cambio en la Dirección, detalló, no se está reconociendo la deuda, pero se cuenta con la mayoría de los comprobantes para el pendiente.

Existía, aseguró la empresaria, acuerdos verbales y confía que el recurso sea liquidado. Al presentar las facturas le comentaron que verían el tema, pero nunca ocurrió.

Por su parte, la Dirección General del Cobach, a través de un comunicado, informó que en la presente gestión no hay ningún tipo de adeudo registrado por contrato con prestadores de bienes o servicios.

Sin embargo, enfatizan que “esta administración ha identificado inconsistencias administrativas y documentales en procedimientos de ejercicios anteriores, particularmente en operaciones relacionadas con adquisiciones, recepción de bienes y contratación de servicios”.

El posicionamiento institucional agrega que el “uso responsable de los recursos públicos exige que cualquier pago esté respaldado por documentación que acredite que la contratación se realizó conforme a la normativa vigente y que los bienes o servicios fueron efectivamente entregados”.