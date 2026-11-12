Reclaman usuarios aumento en los recibos de luz

Los recibos están llegando con cobros de hasta el doble en comparación con los bimestres anteriores, denuncian usuarios sorprendidos por los altos costos del consumo de energía eléctrica; en contraparte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señala que esto ocurre por el fin del subsidio de verano.

Esta es la principal razón que ha provocado incrementos de más del 100 por ciento, señaló en entrevista el líder Alfredo De la Cruz Cordero, de la asociación civil Nueva Generación Vinculación Social. Afirmó que lo que antes ayudaba a que el recibo llegara más bajo, hoy ya no está y el resultado lo están sintiendo directamente en casa, lo que representa un duro golpe para la economía de quienes viven en la frontera Sur de México.

Aumentos

Dijo que algunos usuarios reportan un incremento en las tarifas de más del cien por ciento, un aumento que para muchas familias significa recortar gastos de comida, transporte o medicinas para poder pagar la luz.

Señaló que hay hogares que anteriormente pagaban 500 pesos; ahora sin el subsidio, el recibo supera los mil pesos, aunque para algunos pueda parecer poco, para alguien que vive al día representa un gasto que no estaba contemplado y que se suma a los demás aumentos que ya enfrentan en la canasta básica.

“El aumento llega en un momento complicado para la frontera sur, donde muchas familias dependen de empleos inestables, del campo o del comercio, y donde cada peso cuenta, sin embargo, ahora se ven obligados a cubrir el pago, de lo contrario se les corta el suministro de energía eléctrica”, abundó.

Por último, pidió a la CFE una revisión de los cobros y un esquema que no deje sin posibilidad de pago a las familias de menores ingresos, porque pagar el doble por el mismo consumo no es sostenible para quienes menos tienen.