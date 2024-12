Reclamo de paz, el número uno: Moreno Guillén

Para esta nueva etapa en el Poder Judicial, se le ha pedido a la población un voto de confianza y será fundamental que la ciudadanía participe a través de la denuncia para evitar cualquier acto de corrupción y que se aplique, si es necesario, las sanciones que correspondan.

Se pretende que en Chiapas la justicia se aplique con humanismo, es decir, poner al centro a las personas, enfatizó Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, dijo que los jueces están conscientes de que los temas de seguridad son prioritarios y que hay que aplicarse al 100 %, pero todo dentro del marco legal.

¿Cómo encuentra el Poder Judicial?

Encuentro al Poder Judicial en un completo desorden administrativo, producto de, quizá, que estaban anquilosados muchos liderazgos. Es un reto ordenar, a efecto de que administrativamente en un breve tiempo, ya podamos tenerlo ordenado.

Ahora también encuentro, y hay que decirlo, un poder judicial que ha emitido desafortunadamente algunas sentencias y ha puesto en entredicho la racionalidad de las sentencias que se emiten.

¿Cómo aporta el Poder Judicial en la seguridad y cero corrupción?

El poder judicial es parte de la mesa de seguridad del Estado, y tenemos que estar inmersos en la misma política pública de seguridad. No podemos eximirnos.

Ya me he reunido con los jueces, sobre todo, los jueces penales, y les he dicho esto. Imagínate qué sucedería si la Secretaría de Seguridad del Pueblo hace investigaciones, detenciones; la Fiscalía integra las carpetas investigación y los pone a disposición del juez y el juez no lo vincula proceso, no libera la orden, entonces todo el esfuerzo quedaría en vano.

Lo que sí estamos haciendo, es velando para que todas estas detenciones y puestas a disposición estén legalmente hechas, que estén cabalmente cumplido los extremos legales.

¿Qué les ha pedido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar?

Cero corrupción, tenemos que revalorizar al Poder Judicial, para efecto de que la imagen negativa que tienen muchos ciudadanos, no lo podemos ocultar, de hecho eso dio origen a la reforma judicial federal se vaya diluyendo.

Segundo, el compromiso con el combate a la inseguridad. El reclamo de la paz en Chiapas es el reclamo número uno. Creo que la percepción de la gente, en estos días, ha ido mejorando.

Otros proyectos judiciales

Lo que vendrá ahora, explicó Moreno Guillén, es una elección de jueces por voto popular y eso obliga a las entidades federativas a que hagan sus propias reformas.

Se incluye la división del Consejo de la Judicatura para dar paso a un Tribunal de Disciplina (que también va a voto popular) que será el encargado de conocer las infracciones de jueces y del personal que labora en el Poder Judicial.

También se va a crear una Comisión de Administración, a efecto del uso de los recursos. La designación de ese organismo se hará por los poderes del Estado.

Finalmente, dijo que también es importante que las instalaciones en las que se desenvuelve el personal del Poder Judicial tienen que ser dignas; se ha encontrado en algunos juzgados con expedientes amontonados, con escritorios y sillas en mal estado y baños que no están en condiciones.“Es un reto recuperar la confianza de la ciudadanía, que sientan que van al tribunal, al juzgado, a la sala y tengan la confianza”.“El humanismo es una corriente filosófica que ubica a la persona en el centro de todo”.“Me tocó la cerrazón de los jueces, me tocó el maltrato de los oficinistas; no me lo contaron, yo lo viví. No son todos, hay gente amable, hay jueces buenos”.“Tenemos que dignificar a los trabajadores, capacitarlos; ver la forma, con nuestras limitantes, como a los mejores trabajadores les puedes dar bonos de productividad e incentivos”.