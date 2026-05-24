Recolección supera la tonelada en el centro

Con celulares, computadoras viejas, pantallas y cables acumulándose diariamente en los centros de acopio, la campaña “Chatarratrón” ha logrado recolectar más de una tonelada y media de residuos electrónicos en uno de los puntos instalados en Tuxtla Gutiérrez.

Vladimir Ochoa Villatoro, colaborador en el punto de recolección ubicado en el parque Central, explicó que la campaña está enfocada en el descacharramiento y recolección de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan o dejaron de utilizarse en los hogares, con el fin de evitar contaminación y problemas sanitarios.

“Los artículos que más vienen a dejar son celulares, computadoras, laptops viejitas, auriculares, cables y algunas impresoras”, comentó.

Más espacios

De acuerdo con el entrevistado, aunque en este punto de recolección ya se alcanzó una cifra cercana a la tonelada y media, existen otros espacios donde el volumen es aún mayor debido a la afluencia de personas, como ocurre en el parque Caña Hueca y el parque del Oriente.

Detalló que en Caña Hueca predominan las pantallas y teléfonos celulares, mientras que en otros puntos también son frecuentes los teclados, CPUs y equipos de cómputo en desuso.

Señaló que muchos de estos aparatos permanecen almacenados por años dentro de las viviendas, ocupando espacio y convirtiéndose en focos de acumulación de insectos y plagas.

Plagas

“Han llegado CPUs que guardan muchas cucarachas y otros insectos. Entonces se vuelve una anidación de plagas”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a la población para sumarse a la campaña y llevar los artículos electrónicos que ya no utilizan, no solo para liberar espacio en sus hogares, sino también para contribuir al cuidado ambiental y prevenir riesgos sanitarios.