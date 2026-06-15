Recolectan 1.5 toneladas de basura electrónica

Durante la campaña de recolección de basura electrónica realizada a finales de mayo y principios de junio en el municipio de Berriozábal, se logró juntar alrededor de una tonelada y media de residuos electrónicos.

Estas cifras fueron confirmadas por la secretaria de medio ambiente del municipio, Juana Palomares, quien destacó la participación de la ciudadanía en dicha recolección.

La funcionaria explicó que la iniciativa surgió a propuesta de los integrantes del Consejo de Seguridad, una tarea que el área de medio ambiente asumió y que tras la finalización de los días de campaña, decidieron volver permanente.

Acopio

La funcionaria detalló que la ciudadanía puede llevar sus aparatos eléctricos o electrónicos directamente a las oficinas de la secretaría, pues cuentan con una bodega en el punto conocido como “Los Conos”, donde siguen realizando el acopio.

Ahí esperan a que una empresa recicladora, sea la encargada de darle un segundo uso a estos dispositivos, o en su caso la disposición final adecuada a estos materiales.

Entre los dispositivos más recolectados durante la jornada destacaron computadoras, monitores, CPUs, abanicos, radios y planchas.

Llamado

Palomares hizo un llamado a la población para no desechar estos objetos en el carro de la basura ni dejarlos en la calle, ya que contienen sustancias como mercurio, material presente en pilas, que al filtrarse con el agua pueden contaminar los mantos freáticos.

La secretaria reiteró el compromiso para seguir adelante con esta labor ambiental, al mismo tiempo hizo un llamado a la ciudadanía a ser responsables con el desecho de la basura electrónica, aseguró que un trabajo en conjunto se traduce en la reducción de contaminar el ambiente.