Recolectan hongos silvestres para exposición

La Jurisdicción Sanitaria Número II encabeza las acciones de recolección e identificación de hongos silvestres para estudio, análisis y clasificación taxonómica, morfológica y ecológica, en el parque ecoturístico El Encuentro y Montetik.

Esta actividad contó con la participación de personal especializado de la Coordinación Estatal y Jurisdiccional de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Los especialistas realizaron recorridos de campo para la localización, clasificación y recolección de diversas especies de hongos silvestres que crecen en la región durante la temporada de lluvias.

Identificación

En estas acciones se identificaron dos especies mortales como son: Amanita phalloides (Hongo de la muerte); Amanitas blancas (A. verna, A. bisporigera, A. arocheae): conocidas como los “ángeles de la muerte”.

Se dio a conocer que en los próximos días realizarán una exposición especializada que se llevará a cabo en el municipio de Oxchuc.

El espacio permitirá mostrar a la población las diferencias entre especies comestibles y tóxicas, fomentando así una cultura de prevención y autocuidado.

La autoridad recomendó a la población evitar el consumo de especies silvestres que no estén identificadas plenamente como comestibles para evitar un desenlace mortal.