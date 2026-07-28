Recolectan más de media tonelada de alimentos

Más de media tonelada de alimento para animales en situación vulnerable (perros y gatos) fue lo recaudado en la Cuarta edición del Croquetón San Cristóbal, organizada por Provida Animal JDCA A.C.

Celeste Coello Armas, presidenta de la organización informó que concluyó el Croquetón con buenos resultados, “reflejan el compromiso y la solidaridad de la sociedad sancristobalense con el bienestar animal”.

Agradeció la participación de la ciudadanía, empresarios, emprendedores, patrocinadores, organizaciones y personas voluntarias, así como a la Asociación de Locutores y Comunicadores, delegación San Cristóbal.

Gracias a todos ellos “se logró reunir 517 kilogramos de croquetas, 100 kilogramos de alimento húmedo, 20 litros de cloro, 10 litros de limpiador para piso, así como material de curación, entre el que destacan gasas, torundas y vendas”.

Estos insumos fueron distribuidos entre los refugios Perritos Jovel, Villa Feliz y Cecam San Cristóbal, contribuyendo a fortalecer la alimentación, higiene y atención médica de cientos de perros y gatos en situación vulnerable.

La presidenta de Provida Animal JDCA A.C., Celeste Coello Armas, destacó que “la cuarta edición del Croquetón SCLC demuestra que cuando una sociedad decide unirse por una causa noble, los resultados superan cualquier expectativa”.

Provida Animal reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones de sensibilización para prevenir el maltrato, la crueldad y el abandono animal, promoviendo una cultura de respeto, empatía y participación social.