Recolectan tapas en apoyo a infantes con cáncer

La Fundación Vidas en Acción México recolectó miles de tapitas de plástico y trenzas de cabello para apoyar a mujeres con cáncer.

En las instalaciones del parque ecológico Los Cerritos decenas de personas acudieron para entregar bolsas llenas de tapas recolectadas principalmente en instituciones educativas.

Y es que de acuerdo con los organizadores, son los niños y jóvenes quienes se han sumado a estas actividades de altruismo, ya que las mismas se comercializan y los recursos obtenidos se utilizan para apoyar a personas que padecen cáncer, sobre todo niños y mujeres.

Es una ayuda al ambiente

Aparte de ello, la recolección y el reciclaje de las mismas ayuda a evitar la contaminación ambiental, evitando que vayan a parar a los ríos y arroyos.

El organismo precisó que los recursos que se obtienen se utilizan para la adquisición de medicamentos de quienes reciben atención en el Hospital Regional de Tapachula.

Asimismo, se efectúa la colecta de cabello, el cual no debe estar teñido y de 30 centímetros de largo, ya que se utiliza para la elaboración de pelucas oncológicas que también se otorgan a mujeres que las necesitan.