Recolectan tapas en apoyo a niños con cáncer

Con la intención de apoyar a niñas y niños con cáncer y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del medio ambiente, tres jóvenes emprendieron desde febrero una campaña de recolección de tapas en Tuxtla Gutiérrez, que logró superar de manera amplia su meta inicial.

María Fernanda, Maximiliano y Leonardo Ramírez Gordillo, de entre 13 y 17 años, desarrollaron el proyecto, lo presentaron para su evaluación y después comenzaron una campaña que involucró a estudiantes, familias y ciudadanos que se sumaron con la donación de tapas.

María Fernanda explicó que de forma original se plantearon reunir dos toneladas; sin embargo, la respuesta de la ciudadanía permitió alcanzar cinco toneladas con 290 kilogramos aproximadamente.

“Realmente nos dimos cuenta de que lo que importa es poco o mucho, pero que conectara ese segmento”, señaló.

Aportaciones

La joven destacó que la campaña permitió dimensionar la importancia de sumar esfuerzos, pues las aportaciones provinieron de diferentes sectores, incluidos compañeros de los grupos escolares a los que pertenecen los tres participantes.

Más allá de la cantidad recolectada, explicó que la experiencia representó un proceso de aprendizaje que implicó realizar trámites, elaborar oficios, buscar apoyos y acercarse a diferentes personas para conseguir que el proyecto pudiera avanzar.

De acuerdo con los participantes, los recursos obtenidos mediante la venta de las tapas serán destinados al apoyo de niñas y niños con cáncer atendidos en el Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez.

Aclaró que la cantidad reunida no representa el costo total de un tratamiento oncológico, pero sí puede contribuir a cubrir gastos que surgen durante el proceso, como transporte y otras necesidades.

Explicó que el costo aproximado de un tratamiento para un niño con cáncer puede alcanzar los 400 mil pesos, por lo que se requerirían alrededor de 117 toneladas de tapas para cubrir una cantidad equivalente.

Impacto ambiental

La campaña tiene además un segundo objetivo: evitar que las tapas terminen en calles, ríos o mares.

Los organizadores destacaron que retirar estos residuos del ambiente contribuye a disminuir el riesgo de que lleguen a cuerpos de agua y sean ingeridos por peces y otras especies.