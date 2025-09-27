Recomendaciones ante plaga de gusano barrenador

La Secretaría de Salud en Chiapas mantiene una serie de recomendaciones a la población debido a los casos de gusano barrenador que se han presentado, tanto en el ganado como en un sector de la población.

Mediante una infografía compartida en redes sociales, se detalló que la mosca en México (la cual pone los huevecillos en heridas abiertas y se comen el tejido vivo) se ubica hacia las zonas que son ganaderas y en espacios rurales del sur del país.

Aunque esta mosca afecta con mayor frecuencia al ganado (y también animales de compañía entre los que se encuentran gatos y perros), en algunas situaciones se han reportado personas infectadas por las larvas.

Uno de los puntos que se debe conocer, es que si se habita en alguna parte donde existan moscas de la especie Cochliomyia hominivorax y se presenta alguna herida en la piel, es importante lavarla y después cubrirla.

“Aunque sea una abertura pequeña, es suficiente para que ahí se depositen los huevecillos y después comiencen a reproducirse las larvas que dañan el tejido del animal o de la persona”, indicaron.

Se alimentan de las heridas y provocan infecciones, además de dolor en el sitio. Si no se atiende el tema, puede arrastrar problemas graves y hasta la muerte.

En caso de que se reporte alguna infección, es indispensable que la ciudadanía acuda de forma inmediata a un espacio de salud para una mejor atención.