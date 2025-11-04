Recomendaciones por temporada invernal activa

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas, emitió recomendaciones para la población a fin de evitar riesgos por las bajas temperaturas que se pueden presentar en esta temporada invernal.

Recientemente se informó que en San Cristóbal de Las Casas se registró una temperatura mínima de 4.5 grados, lo que provocó una helada en la zona.

Una de las sugerencias de las autoridades, es que la población se abrigue con ropa que pueda cubrir todo el cuerpo, además de acudir al médico en caso de algún padecimiento.

Sellar puertas o ventanas con papeles para consumir calor es otra de las sugerencias, además de mantener siempre una mochila que contenga cerillos, soga, una radio, alimentos no perecederos y una linterna con baterías.

Evitar afectaciones

Protección Civil informó que por el tema del frío, aumentan las quemaduras en los hogares, por eso es importante que haya una supervisión de las fuentes de calor y se eviten daños en niñas y niños.

Las autoridades estatales piden a la población que si una habitación tiene poca ventilación, no se deben encender ni estufas ni anafres.

Para prevenir quemaduras en los hogares, es indispensable que los mangos de las sartenes no sobresalgan de las estufas. Esa acción podría evitar que caigan los líquidos hirviendo.

Los alimentos se deben colocar en el centro de la mesa para que los menores de edad no intenten jalarlos; lo mismo si hay jarras con agua caliente.

Considerando que la temporada de lluvias sigue activa, se pide a las personas no cruzar ríos o arroyos, debido a que la corriente podría arrastrarte.