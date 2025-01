Recomiendan asesorarse antes de invertir o prestar

Si buscas una opción para invertir tu dinero, lo mejor es consultar a un especialista o a instituciones como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para no caer en aplicaciones y plataformas que se promocionan como seguras, con tramites fáciles y altos rendimientos, pero que no son reguladas o que no ofrecen los beneficios que dicen.

Ahorros

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, comentó que muchas personas cuentan con una cuenta de ahorro; quienes reciben una herencia o venden un bien inmueble, buscan opciones para invertir su dinero y hacerlo crecer, pero deben tener cuidado al realizar este fin.

Con el avance de la tecnología, existen aplicaciones y plataformas de inversión con opciones desde 100 pesos, afirmando que son seguras y en las que puedes destinar tu dinero en varias empresas de diferentes países con rendimientos mayores y sin riesgos.

La recomendación es revisar antes si las aplicaciones móviles, ligas o plataformas que se promueven en redes sociales, están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y si garantizan que el dinero estará seguro.

Buena opción

Otra opción es recurrir a una plataforma bancaria, que se sabe tiene sucursales físicas a donde acudir en caso de una incidencia con la inversión realizada, así hay garantía de que la institución está regulada y está obligada a brindar la atención.

Al recurrir a medios digitales no es posible comprobar si es una empresa certificada y regulada, o una persona acreditada para hacer ese tipo de negocios, además, al no tener un domicilio físico no se tendrá dónde acudir por alguna aclaración.

Enfatizó que al invertir en una plataforma sin revisarla se corre el riesgo de perder el patrimonio, por eso lo mejor es acudir con empresas físicas, no recurrir a medios digitales para poder hacer reclamaciones y aclaraciones.

Es una realidad que los últimos años han surgido ciberdelincuentes que diseñan todo tipo de aplicaciones y programas para robar datos personales y bancarios.