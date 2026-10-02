Reconfiguró EZLN el papel de las mujeres

Actos como la promulgación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, la irrupción de la comandanta Ramona al Senado, la equidad de género y la autonomía corporal, reconfiguraron el papel de las mujeres gracias a la lucha zapatista en Chiapas.

Tres décadas después se deben nociones complejas como el Tic o “tercer género” en las culturas tsotsil y tseltal para romper la visión binaria tradicional.

Este viraje histórico, junto a las encrucijadas actuales del movimiento, articula el libro Treinta años “sembrando rebeldía”. Reflexiones desde Chiapas sobre otros mundos posibles. La obra, coordinada por Pablo Castro Domingo, Ámbar Varela Matute y Luis Rodríguez Castillo, se presentó en la 17ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales y Humanidades de El Colegio Mexiquense.

En el volumen, 24 académicos analizan tres décadas de resistencia sin apología ni romanticismo.

Escenario crítico

En la presentación se expuso que esta transformación social se enfrentó a un escenario crítico por la irrupción del crimen organizado, la militarización y el despojo territorial.

Durante el acto, la investigadora Luz María Salazar Cruz destacó el tránsito histórico del movimiento hacia una “autonomía defensiva que se ha concentrado cada vez más en proteger a las comunidades frente a la violencia, el despojo, la militarización y el crimen organizado”, a diferencia de la fase constructiva previa de escuelas y clínicas comunitarias.

El diagnóstico elude la idealización del movimiento. El historiador Diego Bautista Páez y el co-coordinador Pablo Castro Domingo insistieron en evaluar los profundos rezagos agrícolas, la pobreza y la migración juvenil que aquejan a la región.

Castro Domingo enfatizó durante la presentación que no se trata de “hacer una apología, no queríamos hablar de los años maravillosos del zapatismo”.