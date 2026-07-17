Reconoce a las nuevas generaciones

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, participó en la ceremonia de graduación de la Generación 2023-2026 de la emblemática Escuela Preparatoria Número 3 del Estado, turno matutino, donde 398 jóvenes concluyeron su educación media superior e iniciarán una nueva etapa en su formación académica, personal y profesional.

Durante la ceremonia, Yamil Melgar felicitó a las y los egresados por alcanzar esta importante meta, al tiempo de reconocer el esfuerzo, la constancia y la disciplina que los llevaron a concluir exitosamente sus estudios, así como el respaldo permanente de sus familias, pieza fundamental en este logro.

El alcalde expresó también su reconocimiento al trabajo de las maestras, maestros, personal administrativo y directivos de la institución, quienes con vocación y compromiso forman generaciones de jóvenes que, con sus conocimientos y valores, contribuirán al desarrollo y la transformación de Tapachula.